Gracia De Torres, dopo l’Isola dei Famosi cambia vita: “Vi svelo cosa faccio oggi”

Nel corso delle ultime ore il nome di Gracia De Torres è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo ed oggi conduce una vita completamente diversa. Scopriamo insieme cosa fa.

Gracia De Torres si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo per via della sua partecipazione e Ciao Darwin, nel 2019, e all’Isola dei Famosi, nel 2016. L’ex naufraga riuscì ad arrivare finalista ma non vinse il reality; la vittoria andò infatti a Giacobbe Fragomeni.

Per moltissimo tempo l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha lavorato come modella ma da un po’ di anni a questa parte ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di cambiare completamente vita. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Gracia sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Come già anticipato, oggi Gracia De Torres ha deciso di cambiare vita; è diventata infatti una barista. Queste sono state le sue parole a riguardo:

So che molti di voi mi giudicheranno per il mio lavoro. Nella vita ho lavorato tanto e ho fatto tanti tipi di lavori.

E, continuando con la sua rivelazione, Gracia De Torres ha poi aggiunto:

13 anni fa, mentre iniziavo nella moda, lavoravo come barista per poter vivere e dopo tanti anni preferisco una vita tranquilla, meno soldi, ma crearmi una vita con la mia famiglia e amici.

Per chi non lo sapesse, due anni fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è diventata mamma di due gemellini. L’annuncio è stato fatto sulla sua pagina Instagram, dove ha condiviso uno scatto che ha fatto commuovere tutti i suoi followers. Queste sono state le parole che l’ex protagonista di Ciao Darwin ha accompagnato all’immagine in questione: