La modella Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli da pochi mesi. A distanza di tempo, ha deciso di mostrare la sua pancia post parto sui suoi canali ufficiali social, consapevole delle critiche e del cambiamento della sua carriera.

Nessuna mamma dovrebbe vergognarsi del cambiamento del proprio corpo dopo una gravidanza, perché la persona o le persone che stringe oggi tra le braccia, sono la cosa più importante e bella che la vita possa regalare.

Un messaggio di body positivity, che viene spesso lanciato dai personaggi del mondo dello spettacolo, al fine si sostenere le donne di tutto il mondo.

In un post su Instagram, Gracia De Torres ha pubblicato una foto di come era il suo fisico da modella prima di restare incinta e una foto di quella che è ora la sua pancia post parto, piena di smagliature e come lei stella l’ha definita, una mappa del tesoro.

Il post di Gracia De Torres

La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro, o un albero della vita , forse per altri un terrore. Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri. Anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali .

Non voglio dire che prima non lo fosse, ma penso alla società manchi quello: manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta. Nella vita ci vuole un bilancio.

Nel suo lungo post, la modella ha voluto sottolineare come i canoni di bellezza spesso sconfortino le adolescenti, che si ritrovano a non sentirsi belle e molte volte ad entrare in uno stato di depressione.