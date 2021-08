Dopo l’annuncio della gravidanza, è arrivata un’altra sorpresa per Gracia De Torres, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. È in dolce attesa di due gemelli!

A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due! GEMELLI IN ARRIVO! Non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo. Devo dire che alcuni di voi, vedendo le dimensioni della mia pancia, avevano indovinato. Amori non vediamo l’ora di mangiarvi.

Gracia De Torres ha anche pubblicato un bellissimo video per svelare il sesso dei bebè che stanno crescendo nel suo pancino. Impossibile trattenere la gioia e l’emozione, quando lei e il futuro papà hanno scoperto di aspettare un maschietto e una femminuccia!

Dopo tanta sofferenza, anche per l’ex naufraga de L’isola dei Famosi, è arrivata la gioia più grande di ogni donna. Tutti la ricordano per la sua partecipazione al noto programma nel 2006, durante il quale si classificò quinta. E per essere poi diventata una conduttrice.

Nel 2018 si è sposata con Daniele Sandri in Andalusia e da quel momento hanno provato ad avere un bambino, senza mai riuscirci. Gracia De Torres ha avuto dei problemi fisici, che non le hanno permesso di concepire. E dopo tanto dolore, la vita ha deciso di regalarle due piccoli frutti dell’amore con suo marito.

Sono stati tre lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi. A volte qualche pianto, ma soprattutto una grande unione e coraggio. Oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Volevo dire a tutti che siamo incinti. Ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi abbia realizzato un miracolo del genere. E dirvi che sono la persona più felice del mondo.

Numerose le reazioni dei fan, che hanno espresso la loro gioia e augurato alla coppia tanta felicità. Non bisogna mai perdere la speranza, perché i sogni possono realizzarsi!