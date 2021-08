Piccolo incidente per la conduttrice: “Stava arrivando al largo…”

Elisa Isoardi coinvolta in una piccola disavventura in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze

Elisa Isoardi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme ad una sua amica. Qualche ora fa, però, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata coinvolta in un piccolo incidente. Fortunatamente la disavventura in cui la conduttrice si è resa protagonista non ha creato alcun danno. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Piccolo incidente in barca per Elisa Isoardi. La nota conduttrice ha condiviso sulla sua pagina social i giorni di vacanza trascorsi in Sardegna insieme ad un’amica. Proprio durante l’ultimo giorno di relax l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata coinvolta in una piccola disavventura.

Piccolo incidente per Elisa Isoardi: la conduttrice si tuffa in acqua per recuperare il parabordo

L’imbarcazione in cui Elisa Isoardi e la sua amica si trovavano ha perso un parabordo, molto probabilmente a causa del mare mosso. Per riparare la situazione, la nota conduttrice si è tuffata in mare allo scopo di recuperare il galleggiante. La scena del piccolo incidente è stata ripresa dall’amica di Elisa Isoardi la quale ha dichiarato:

Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci.

Ancora una volta Elisa Isoardi ha dimostrato di essere una donna con un grande coraggio. Dopo l’avvenimento della piccola disavventura, infatti, la conduttrice non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua per recuperare il parabordo, l’attrezzo che serve per proteggere la nave da eventuali urti.

Dopo il recupero del galleggiante, il video dell’impresa di Elisa Isoardi è stato condiviso sui social dove ha raccolto numerose reazioni. Gli utenti, infatti, hanno riempito di like e complimenti l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi per aver dato l’ennesima prova del suo grande coraggio.

Per quanto riguarda il fronte professionale, invece, il settimanale ‘NuovoTv’ ha rivelato che il gruppo Discovery avrebbe intenzione di ingaggiarla in modo da far approdare la conduttrice su Real Time. Nonostante siano molte le voci in circolazione a riguardo, pare che non ci sia ancora nessuna conferma.