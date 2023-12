Grade Fratello, Massimiliano Varrese fa una confessione choc a Beatrice: “Per te provo…”

All’interno della casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese si sarebbe reso protagonista di un grande colpo di scena. Il celebre concorrente avrebbe fatto una confessione inaspettata nei confronti di Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme che cosa gli ha detto nel dettaglio.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 dicembre 2023, Massimiliano Varrese si è trovato ad affrontare numerosi scontri contro Beatrice Luzzi. Tuttavia, qualche giorno fa, l’attore si è lasciato andare ad un gesto inaspettato nei confronti della sua coinquilina.

Nel dettaglio, il gieffina ha ammesso di provare attrazione per l’attrice. A documentare la sua dichiarazione choc è stato un filmato spuntato in rete nel quale il gieffino sottolinea che addirittura sarebbe potuta nascere una storia d’amore:

Io a volte sono stato attratto da te. Sì è vero perché c’è questa attrazione. Soprattutto quando ci siamo conosciuti meglio. Perché comunque tu sei una donna che attrae molto e se uno ti guarda in un altro modo è normale essere attratti. Avremmo potuto avere una storia io e te. Non pensi che potrebbe esserci stata una relazione?

La reazione di Beatrice Luzzi alla confessione di Massimiliano Varrese

La reazione di Beatrice Luzzi è stata inevitabile. Dinanzi ai numerosi attacchi di Varrese in puntata, la diretta interessata ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare per togliersi il sassolino dalla scarpa ma, a causa di mancanza di tempo, lo ha fatto nella notte:

Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore.

Dinanzi alla rivelazione di Beatrice, Massimiliano ha negato tutto. Infatti, riunitosi con Anita, l’attore ha tentato di smentire. Tuttavia, il video circolato in rete rappresenta la prova delle sue dichiarazioni in cui lui stesso esprime apertamente la sua attrazione per la Luzzi: