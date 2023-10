Grande Fratello, Adriana Volpe fa una clamorosa rivelazione su Beatrice Luzzi: “Ha mentito”

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda, l’attrice di Vivere si è resa protagonista di un acceso confronto insieme a Jane Alexander. In queste ultime ore Adriana Volpe si è scagliata fortemente contro l’attrice di Vivere facendo un’inaspettata rivelazione. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Adriana Volpe contro Beatrice Luzzi. Come già anticipato, di recente l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sull’ex attrice di Vivere che stanno facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Questo è quanto rivelato da Adriana Volpe durante un’intervista rilasciata a Casa Chi:

Sto seguendo il Grande Fratello. Io ho un pezzo di cuore che è rimasto dentro a quella casa quindi per me è impossibile non seguirlo. C’è un preferito e una preferita e nelle settimane cambia. All’inizio la mia preferita era Beatrice e adesso no. Ho cambiato totalmente idea su di lei. Con Jane lei ha fatto un errore e in puntata ha anche mentito. Ora vi spiego dove: lei ha detto che Jane le avrebbe sfilato un posto suo.

E, continuando con il suo discorso, l’ex opinionista ha poi aggiunto:

Quindi Beatrice ha fatto intendere cose e ha fatto allusioni, come se Jane avesse fatto qualcosa per ottenere quel lavoro ed è un atteggiamento sbagliatissimo. O lo dici e dici tutto e spieghi le cose che sai o non dici nulla. Quelle gravi allusioni sul lavoro di una persona io trovo che siano diffamanti e brutte. Ho capito cosa ha provato Jane. Anche quando Jane ha letto la lettera della regista è stato tutto chiaro. La regista ha chiarito che nelle finaliste non c’era Beatrice.

Infine, concludendo, Adriana Volpe ha rivelato: