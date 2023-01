A seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la vita di Giovanni Ciacci ha subito dei cambiamenti. Accusato di aver fatto bullismo su Marco Bellavia, l’ex gieffino è stata costretto a lasciare il gioco. Tuttavia, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, avrebbe chiuso alcuni rapporti tra cui quello con Adriana Volpe, Tina Cipollari e Antonella Mosetti.

Inutile dire che la partecipazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip ha influenzato in modo negativo la sua vita privata. L’ex volto di Detto Fatto ha ammesso di aver ricevuto poco sostegno da parte di alcuni personaggi famosi. Tra questi ultimi troviamo Alfonso Signorini, Caterina Balivo e Valeria Marini.

Al contrario, altri vip non hanno fatto altro che prendere le distanze dal celebre costumista. A rivelarlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”. Stando alle sue dichiarazioni, la prima persona con cui avrebbe litigato sarebbe Adriana Volpe:

Adriana era entrata nella Casa per farmi una sorpresa, poi ho saputo che si è scagliata contro di me riportando una frase che ho detto e che ripeterei. Continuo a pensare che Marco Bellavia fingesse.

Invece, per quanto riguarda Tina Cipollari, durante il matrimonio dell’opinionista con Kikò, c’era un legame tra i due:

Quando era sposata con Kikò eravamo amici, dopo il divorzio lei ha cambiato idea. Non ho detto nulla per meritare la squalifica. Eravamo in cinque al televoto flash. Ma, con la campagna di odio che è stata fatta contro di me, sono stato eliminato proprio io. Sarà interessante scoprire chi c’era dietro a questo incitamento contro di me sui social network. Pubblicherò i nomi.