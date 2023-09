Grande Fratello, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Cesara Buonamici: la risposta dell’opinionista è epica

Nella serata di lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello. Protagoniste della serata le emozionanti storie di vita dei gieffini che hanno commosso tutti. Agli occhi dei telespettatori, però, non è passato inosservato il botta e risposta che c’è stato tra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda nella serata di lunedì 18 settembre, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un momento che sta facendo molto chiacchierare il web. Nel dettaglio, il conduttore ha lanciato una frecciatina a Cesara Buonamici che non è di certo passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma.

Queste sono state le parole che il direttore di ‘Chi’ ha rivolto alla giornalista del TG5:

Cesara tuo marito mi chiamato e mi ha detto: non puoi sempre far fare tardi a mia moglie, deve pur fare da mangiare!

In seguito alle parole del giornalista, non è tardata ad arrivare la replica di Cesara Buonamici che, con tutta la calma del mondo, ha risposto ad Alfonso Signorini in questo modo:

Non credo.

Grande Fratello, il pensiero del web su Cesara Buonamici come opinionista

Una delle tante novità della nuova edizione del Grande Fratello è la presenza di Cesara Buonamici come opinionista. La giornalista del TG5 ha diviso il popolo del web. Se da un lato, infatti, alcuni sono contenti della presenza di Cesara nel programma, altri, invece, pensano che quello da opinionista non sia il ruolo giusto per lei. Tra i tanti commenti scritti in merito alla questione possiamo leggere:

Anche stasera Cesara Buonamici si distingue fra tutti gli opinionisti passati e niente l’adoro.

Oppure:

Cesara Buonamici non ha mai visto il Grande Fratello evidentemente.

E ancora: