Grande Fratello, Cesara Buonamici commette una clamorosa gaffe in diretta: cosa ha fatto

La giornalista del TG5 ha spoilerato agli inquilini la presenza del tugurio in casa

Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello. Un’edizione del tutto nuova e particolare, lontana da quelle precedenti, dal momento che mette a confronto il mondo Vip con quello Nip. Protagonista indiscussa della serata è stata Cesara Buonamici alle prese con il suo primo ruolo da opinionista. Durante la diretta la giornalista si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Scopriamo insieme cosa è successo.

In queste ore Cesara Buonamici sta facendo molto parlare di sé. Come già anticipato, durante la prima puntata del Grande Fratello la giornalista del TG5 si è resa protagonista di una clamorosa gaffe che non è di certo passata inosservata. L’opinionista ha infatti spoilerato ai nuovi concorrenti del reality la presenza del tugurio nella casa.

Parlando con gli inquilini, la giornalista ha rivolto loro queste parole:

Ci sono altre mamme e papà nel tugurio.

Inutile dire che in seguito all’errore, il padrone di casa Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire.

Il conduttore ha rivolto all’opinionista queste parole:

Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio.

In seguito il giornalista si è rivolto ai concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello rivelando loro che:

Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso in casa attraverso il tugurio

Sono stati tre i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello attraverso il tugurio. Si tratta delle attrici Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi e di Marco Fortunati.

Marco, bolognese di 31 anni, è il concorrente Nip che nella vita è maestro di sci, istruttore di kite e tassista.