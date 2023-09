Grande Fratello, Alfonso Signorini protagonista di una gaffe durante la diretta: è polemica per la frase del conduttore

Queste le parole del conduttore che non sono per niente piaciute ai fan: "Mi stavo per ammazzare"

Nella serata di giovedì 21 settembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. A tutti non è passato inosservato il clamoroso scivolone di cui si è reso protagonista il padrone di casa Alfonso Signorini. Dopo la gaffe commessa, il conduttore ha pronunciato una frase che non è per niente piaciuta ai telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini nella polemica. Come già anticipato, durante l’inizio della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 21 settembre il conduttore ha esordito con una frase che in queste ore sta facendo molto discutere. Queste sono state le parole pronunciate dal direttore di ‘Chi’:

Buonasera, buonasera soprattutto agli amici a casa […] Mi stavo ammazzando…

Alfonso Signorini ha rischiato di cadere davanti al pubblico e ai telespettatori a casa, ma per fortuna tutto è andato per il meglio. Subito il conduttore ha ripreso in mano le redini della situazione ed è entrato subito nella casa dove sono già nate le prime dinamiche tra gli inquilini.

Il conduttore ha dunque iniziato la puntata con queste parole:

Entriamo subito nel cuore del programma perché da ieri sera nella casa del Grande Fratello tutto è cambiato…E’ bastato un semplice gioco della verità per far saltare le maschere per la prima volta fra i vari inquilini…

Grande Fratello, la gaffe di Alfonso Signorini su Rebecca Staffelli: “Stavo dicendo V…”

Ma non è finita qui. Sempre durante l’inizio della nuova puntata del Grande Fratello il conduttore si è poi reso protagonista di una gaffe nei confronti di Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Con l’intento di salutare la ragazza, che in questo edizione sostituisce Giulia Salemi ricoprendo il ruolo di inviata dei social, il conduttore e giornalista ha rivelato: