Grande Fratello, Anita Olivieri commette l’ennesima gaffe: “Sono stata presa perché…”

Anita Olivieri è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. La 26enne si ritrova spesso al centro delle polemiche e nel corso delle ultime ore il web è insorto contro la gieffina per via di alcune parole che non sono passate inosservate. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Anita Olivieri di nuovo nella polemica. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore il nome della concorrente del Grande Fratello è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine di cronaca rosa per via di una frase che non è passata inosservata e che ha suscitato moltissime polemiche nel web.

🔴 Altro scivolone di Anita

Lei che lo dice come se fosse una cosa normale

Giuseppe e Letizia impietriti

La censura in ritardo

😭🥶😭🥶#grandefratello pic.twitter.com/3HR9NBsjYa — GF NEWS (@GF17_news_) November 21, 2023

Durante una conversazione con Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris, Anita si è lasciata andare ad una confessione che ha suscitato non poco scalpore nel web. Nel dettaglio, la concorrente del Grande Fratello ha rivelato cosa avrebbe fatto per diventare una concorrente di questa nuova edizione del reality.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tettine.

Dopo aver pronunciato tale frase, la regia ha censurato immediatamente la concorrente.

Grande Fratello, Anita Olivieri ha una storia con un autore? L’indiscrezione

Ma le polemiche su Anita Olivieri non finiscono qui. In queste ultime settimane la gieffina è stata coinvolta in un gossip che sta facendo molto chiacchierare. Pare che la concorrente abbia ammesso più volte di avere una storia con uno degli autori del reality.

Al momento, i fedeli telespettatori del programma non vedono l’ora di scoprire di più e sperano che quanto successo venga trattato dal padrone di casa Alfonso Signorini durante la diretta del reality.