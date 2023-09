Grande Fratello, Anita Olivieri è già comparsa in tv: ecco dove l’abbiamo vista

Anita Olivieri è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. In questi giorni la gieffina sta facendo molto parlare di sé non solo per via delle segnalazioni che stanno circolando sul suo conto ma anche per un altro motivo. Sapevate che Anita è già apparsa in tv? Vi sveliamo dove.

Durante l’ultima puntata del GF Party è emersa una clamorosa segnalazione su Anita Olivieri. Il rumor sulla gieffina è stato reso pubblico da Annie Mazzola la quale ha rivelato che Anita ha un passato nella tv, dal momento che nel 1999 si è resa protagonista di un noto spot pubblicitario.

Queste sono state le parole della donna:

La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la c***c addosso!

La stessa Anita ha condiviso le immagini dello spot sulla sua pagina Instagram.

Grande Fratello, Anita Olivieri ha mentito per entrare nella casa? La segnalazione

Anita Olivieri ha mentito nella clip di presentazione del Grande Fratello? Sin da subito molti hanno smentito le parole che la gieffina ha pronunciato nel video di presentazione. Stando alle sue parole, infatti, Anita sarebbe single ma molti sostengono il contrario. Questa è una delle tante segnalazioni giunte a Deianira Marzano a riguardo:

Anita Olivieri del Grande Fratello, a parte che nell’ambiente delle comitive non la sopporta nessuno, è anche arrivista. Ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo caduti tutti dalla sedia.

Ma non è finita qui. Nel corso delle ultime ore un’altra segnalazione sulla gieffina è giunta a Deianira Marzano: