Grande Fratello, Anita Olivieri infrange il regolamento: la concorrente va dritta in nomination

Sabato 2 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Ovviamente non sono potuti mancare i colpi di scena, come l’ingresso di Greta Rossetti e il rimprovero del padrone di casa Alfonso Signorini ad Anita Olivieri. La concorrente è stata mandata in nomination per aver infranto il regolamento: scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 2 dicembre, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un rimprovero nei confronti di Anita. La concorrente ha infatti violato il regolamento del reality e per questo motivo è andata dritta in nomination.

Anita, per decisione di #GrandeFratello, finisce direttamente al televoto. pic.twitter.com/vOzHcsQXrs — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2023

Dopo aver richiamato Anita Olivieri in confessionale, Alfonso Signorini ha rivolto alla concorrente del Grande Fratello queste parole:

Hai commesso una grave infrazione. Chi entra nella Casa del Grande Fratello stringe un patto di lealtà con il pubblico e con il programma. Chi viola questo patto va inevitabilmente incontro a delle conseguenze. Come spesso accade in Casa avete ricevuto delle medicine da parte delle vostre famiglie. Anita, dentro una di queste medicine che ti sono state consegnate, tua madre ha nascosto un bigliettino per te. E abbiamo le prove.

Alfonso legge ad Anita una comunicazione di Grande Fratello: si tratta di una busta nera. #GrandeFratello pic.twitter.com/E08OHkJpC3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2023

E, continuando con il suo discorso, il conduttore ha poi aggiunto:

Sei venuta meno con un patto di fiducia con il programma, è evidente. Da una parte tua madre non doveva fare quel che ha fatto e dall’altra tu avresti dovuto parlarne con il Grande Fratello. Per questo tu passi direttamente al televoto per la prossima eliminazione che avverrà sabato prossimo.

Nel biglietto in questione, la madre di Anita Olivieri ha consigliato a sua figlia di parlare di meno e ascoltare di più. Per via del fatto di aver tenuto nascosto tutto agli autori, Anita è andata dritta in nomination d’ufficio.