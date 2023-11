Grande Fratello, il reality si prepara a quattro nuovi ingressi: l’annuncio di Alfonso Signorini

Quasi tutto pronto per l’ingresso nella casa del Grande Fratello di quattro nuovi concorrenti. Come annunciato da Alfonso Signorini sulla sua pagina Instagram, il prossimo sabato 4 nuovi personaggi varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il conduttore a riguardo.

Greta Rossetti è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più attese, ma l’ex protagonista di Temptation Island non sarà la sola a varcare la soglia della porta rossa. Stando alle indiscrezioni, pare che insieme a lei entranno una ragazza nip e due ragazzi. Per quanto riguarda l’ingresso di Greta nella casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è espresso con queste parole:

Come mai abbiamo deciso di far entrare Greta Rossetti? Perché lei vuole giocarsi la sua partita ed è giusto che provi. I provini comunque sono aperti fino a metà gennaio e quindi potere iscrivervi tutti. Posso dirvi che uno dei nuovi ingressi è un ragazzo non famoso che arriva dall’estero, precisamente dalla Corea del Sud, Seul.

E, continuando, il conduttore del Grande Fratello ha poi aggiunto:

Sabato oltre a Greta Rossetti entrerà nella casa anche un’altra persona e si tratta di una donna. Volete anche un ragazzo bono per Perla? Tranquilli che ne arriverà almeno uno molto notevole, quando? Presto! Una star mondiale che vorrei come concorrente? Lady Gaga, per vederla anche senza le sue extension. Se entrerà Filippo Bisciglia? No, è una fake news. Una bella ragazza per il nostro Vittorio? In realtà vi svelo che ne arriveranno due. Se è vero che arriva anche Luca Vetrone? Ma si chiama Vetrone o Petrone?

Per poi concludere: