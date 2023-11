Grande Fratello, Anita Olivieri sparisce dalla casa ma poi torna in lacrime: cosa è successo

Anita Olivieri è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore il nome dell’inquilina della casa più spiata d’Italia è tornato a far parlare di sé per via di un fatto che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più attenti. Andiamo con ordine e scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sono molti coloro che sostengono che Anita Olivieri sia in qualche modo favorita dagli autori del Grande Fratello. Qualcuno sostiene che nella giornata di ieri, dopo essere stata chiamata in confessionale, la gieffina sia sparita. A chiarire le cose ci ha pensato la stessa Anita che ha rivelato di aver sognato un suo amico che le avrebbe detto che il pubblico da fuori la ‘odia’.

‘Fuori sono odiata perché stanotte ho sognato il mio migliore amico che me lo diceva’ MA CHE PAGLIACCIA, è stata fuori un’ora e mezza interfacciandosi chissà con chi e recependo chissà quante info e pensa di prenderci per scemi, CHE CIRCO STO PROGRAMMA! #GrandeFratello pic.twitter.com/fMqkU4psc1 — heavenisonearth. (@faaab__) November 11, 2023

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì, tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa. Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profondo. Bello, ma io ho paura che me lo fanno fare perché fuori esco odiata, mi odiano magari.

E, continuando con il suo discorso, la concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto: