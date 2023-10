Grande Fratello, Anita Olivieri chiarisce la sua situazione sentimentale: “Ecco tutta la verità sul mio fidanzato”

Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri è costantemente al centro del gossip per via della sua situazione sentimentale. L’inquilina ha dichiarato di essere single, ma sono molti coloro che sostengono che la realtà è ben diversa da quella raccontata. Nel corso delle ultime ore, durante una chiacchierata in compagnia di Lorenzo Remotti, Anita ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Anita Olivieri è entrata nella casa del Grande Fratello da fidanzata? Dopo i numerosi rumors a riguardo, ora è la diretta interessata a rompere il silenzio e a rivelare alcuni retroscena inediti in merito alla sua situazione sentimentale. L’inquilina ha rivelato tutto a Lorenzo Remotti, al quale ha svelato appunto in che rapporti è oggi con il suo fidanzato.

Queste sono state le parole dell’inquilina riguardo il suo fidanzato:

Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevano insieme e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo 10 anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui da me…

E, continuando con la sua rivelazione, la gieffina ha poi aggiunto:

Io voglio stare serena. Non sono cose caratteriali, non era questo il problema. Io spero, però a lui ho detto vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona.

Stando alle parole di Anita, dunque, la gieffina e il suo fidanzato hanno deciso di prendersi una pausa per capire meglio come potrebbero andare le cose tra di loro in futuro. Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini tratterà in diretta questo argomento tanto chiacchierato.