Grande Fratello, Beatrice Luzzi in quarantena: parla lo staff

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio la protagonista di questa nuova edizione del Grande Fratello. In questi giorni l’ex attrice di Vivere è tornata a far parlare di sé per un episodio di cui si è resa protagonista e che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa Beatrice Luzzi ha deciso di abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello senza svelare i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Nel corso delle ultime ore è emerso che l’ex attrice di Vivere ha lasciato momentaneamente la casa per via di un intervento subìto da suo padre.

Buongiorno Fan,

questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento.

È andato tutto bene. ❤️

Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato.

Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le… pic.twitter.com/xpcUYYNx2W — BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) December 22, 2023

A rendere pubblica la notizia è stato lo staff della gieffina tramite il suo account Twitter. Questo è quanto rivelato in merito all’attrice:

Al momento si trova in un hotel e non può incontrare nessuno. Non sappiamo però quando potrà tornare nella casa con gli altri concorrenti.

Una volta uscita, Beatrice è stata informata dell’esito positivo dell’intervento a cui è stato sottoposto suo padre e, non appena gli autori del Grande Fratello le daranno l’ok, potrà rientrare in casa.

Questo è quanto si legge nel tweet scritto dallo staff dell’ex attrice di Vivere: