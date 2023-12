Grande Fratello, Massimiliano Varrese chiede un provvedimento disciplinare per Beatrice Luzzi: il motivo

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore il nome del gieffino è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip per via di una particolare richiesta fatti agli autori del reality. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi. In queste ultime ore non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori la particolare richiesta fatta dal gieffino agli autori nei confronti di Beatrice Luzzi. Massimiliano ha infatti chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti dell’inquilina che, a detta sua, avrebbe infranto il regolamento.

Tutto è iniziato quando l’ex attrice di Vivere ha incontrato il figlio Valentino, che ha rivolto a sua mamma queste parole:

Non è un uomo, si comporta da uomo ma non lo è. Sappiamo di chi sto parlando.

Non capendo, Beatrice Luzzi ha chiesto più volte chiarimenti al figlio che ha poi fatto il nome di Massimiliano Varrese.

Il fatto non è passato inosservato agli occhi del gieffino che ha commentato la vicenda con queste parole:

Io non giudico un ragazzo di 15 anni che difende la mamma. Ma credo che ci sia stato un inquinamento sul gioco dire di non fidarsi di qualcuno. E Beatrice non ha perso occasione di chiedere più volte chi fosse questo qualcuno di cui non si dovesse fidare in casa. È uscito fuori il mio nome. Non so quanto questo sia da regolamento.

Massimiliano Varrese ha pronunciato queste parole ad Alfonso Signorini, il quale ha replicato al gieffino dicendogli che prenderà in considerazione la sua richiesta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come andrà a finire questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore.