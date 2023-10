Grande Fratello, Beatrice Luzzi racconta un retroscena inedito su Leonardo Di Caprio: le sue parole sorprendono

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore l’ex attrice di Vivere è tornata a far parlare di sé per via di alcune rivelazioni fatto su un famoso attore hollywoodiano che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ore sta facendo molto chiacchierare un retroscena inedito che Beatrice Luzzi ha raccontato all’interno della casa del Grande Fratello. Durante una chiacchierata insieme ad alcuni dei suoi compagni di avventura, l’attrice ha rivelato di aver dato un due di picche ad uno degli attori di Hollywood più amati: Leonardo Di Caprio.

Bea racconta di quando a un evento Leonardo di Caprio ha invitato tutti in disco e tutti l’hanno peccato.

🤣🤣🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/Wf7SSc6TiL — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 11, 2023

Queste sono state le parole con l’inquilina della casa più spiata d’Italia ha raccontato il retroscena inedito sull’attore:

Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler… A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio… Eravamo tutte lì […] Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?

A questo punto del racconto è intervenuta la regia che ha censurato il discorso di Beatrice, puntando le telecamere sugli altri inquilini della casa. Ma, stando alla reazione dei concorrenti, è possibile capire qual è stata la risposta dell’attrice alla domanda del divo di Hollywood.

Davanti alla risposta di Beatrice Luzzi è intervenuta Valentina Modini che ha commentato quanto rivelato dall’attrice con queste parole: