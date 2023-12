Grande Fratello, caos nella casa, un concorrente ha dato un pugno e si è rotto la mano: di chi stiamo parlando

Nelle scorse ore all’interno della casa del Grande Fratello è scoppiato il caos. Pare infatti che un concorrente, stanco delle voci che stanno circolando su di lui, sarebbe andato in escandescenza e nelle notte si sarebbe lasciato andare ad un vero e proprio sfogo. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi che avrebbe dato un pugno e si sarebbe anche ferito. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giuseppe Garibaldi una vera e propria furia nella casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando Marco Maddaloni avrebbe rivelato a Beatrice Luzzi che Giuseppe manipola gli altri concorrenti della casa. A questo punto l’ex attrice di Vivere ha deciso di affrontare il gieffino il quale non ha preso per niente bene le parole della concorrente.

Con queste parole Beatrice Luzzi ha rivelato che Giuseppe Garibaldi avrebbe dato un pugno a un muro la notte della Vigilia di Natale:

Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Mi è colpa mia se si è fatto male? Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io.