Grande Fratello, Cesara Buonamici confessa: “Vi svelo chi è il mio preferito della casa e perchè”

Queste le parole del volto noto del TG5: "Diventare opinionista è stata una sorpresa anche per me"

In queste settimane Cesara Buonamici ha attirato l’attenzione di molti per via della sua avventura come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello. In questi giorni il volto noto del TG5 ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ in cui ha svelato il nome del suo concorrente preferito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La presenza di Cesara Buonamici come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello è senza ombra di dubbio una delle più grandi novità del reality ed ha diviso il web. Se da un lato sono molti coloro ad apprezzare la giornalista in queste vesti, dall’altro ci sono quelli secondo cui quello di opinionista non è un ruolo che si addice alla giornalista, nonostante la sua grande bravura.

Come già anticipato, in questi giorni Cesara Buonamici ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ dove ha raccontato tutte le sue emozioni legate a questa sua nuova avventura, sbilanciandosi anche sui concorrenti della casa e rivelando qual è il suo preferito.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell’azienda. Devo tanto a Mediaset. Ho detto sì perché è una novità per me e per la mia professione. La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e cosa vogliono.

In seguito, la giornalista del Tg5 ha rivelato il nome di uno dei suoi concorrenti preferiti. Queste sono state le sue parole a riguardo: