Grande Fratello, Cesara Buonamici rimprovera Claudio Roma in diretta: “C’è modo e modo”

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda nella serata di giovedì 21 settembre si è entrati nel cuore del programma. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, sono nate le prime dinamiche e le prime discussioni tra gli inquilini. Tra i tanti scontri che si sono verificati in questi giorni, non è passata inosservata l’accesa discussione tra Claudio Roma e Fiordaliso. Il gieffino è stato rimproverato in diretta dall’opinionista Cesara Buonamici che ha bocciato le parole utilizzate nei confronti della cantante.

Quella andata in onda giovedì 21 settembre è stata una puntata del Grande Fratello a dir poco movimentata. Tra le tante questioni trattate, il padrone di casa si è soffermato a lungo sulla lite scoppiata nelle scorse ore tra Claudio Roma e Fiordaliso.

A riguardo, il gieffino ha ricevuto un rimprovero da parte di Cesara Buonamici a causa di alcune parole utilizzate nei confronti della cantante e che non sono per niente piaciute all’opinionista. Durante il confronto in diretta, lo stesso Claudio ha ammesso di aver esagerato nei confronti di Fiordaliso. Queste sono state le parole che il gieffino ha rivolto alla cantante:

Tu non hai bisogno di niente, hai il doppio dei miei anni, tutti hanno bisogno di un sogno, tu no. Puoi anche andare a casa.

A sua discolpa, Claudio Roma ha affermato che:

Ho usato una parola sbagliata, volevo dir “non puoi pesare i sogni”. Volevo emulare la sua vita, l’ha raccontata con tanto amore. Qui in molti vivono l’inizio dei loro sogni, poi mi sono sentito attaccato e ho detto così. Dico le cose troppo bruscamente, è un mio difetto. Non avevo realmente dei motivi per nominarla.

Come già anticipato, le parole di Claudio Roma non sono per niente piaciute a Cesara Buonamici che ha rivolto al gieffino un rimprovero in diretta, prendendo le difese di Fiordaliso. Queste sono state le parole dell’opinionista: