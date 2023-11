Grande Fratello, Ciro Petrone pensa all’abbandono: “Non sto bene”

Ciro Petrone è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso, il gieffino non è di certo passato inosservato per via del suo carattere esuberante. In questi giorni, però, l’ex protagonista di Temptation Island si è reso protagonista di una rivelazione inaspettata. Stando infatti alle sue parole, pare che sia intenzionato ad abbandonare la casa.

Ciro Petrone pronto a lasciare definitivamente il Grande Fratello? In questi ultimi giorni l’attore ha avuto un confronto con Rosy Chin alla quale ha rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il reality, spiegando anche il motivo del suo malessere. Questo è quanto rivelato da Ciro in merito a questa situazione:

No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi.

A questo punto Rosy Chin è intervenuta rispondendo a Ciro in questo modo:

Non pensare a noi.

Dopo le parole della chef, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di censurare la chiacchierata tra Rosy e Ciro per evitare che i telespettatori venissero a conoscenza di ulteriori dettagli sulla decisione dell’ex protagonista di Temptation Island.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, prevista per questa sera, per scoprire se Ciro Petrone rivelerà la sua intenzione di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello al padrone di casa Alfonso Signorini. Come la prenderà il conduttore la decisione del gieffino?