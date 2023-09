Grande Fratello, emerso un clamoroso retroscena sul ristorante di Rosy Chin

Rosy Chin si prepara ad essere senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. In questi giorni la chef sta facendo molto parlare di sé per via delle incomprensioni con l’inquilina Beatrice Luzzi. Di origini cinesi e nata a Milano, oggi Rosy è proprietaria di un ristorante molto conosciuto a Milano.

Stando alle indiscrezioni trapelate dal web, pare che il ristorante della gieffina è molto frequentato da personaggi famosi. Secondo alcune fonti, infatti, pare che nel locale di Rosy Chin ci sia sempre un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez, grandi amici della chef.

Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ‘Dagospia’ ha descritto Rosy come una donna senza filtri né senza mezze misure e che all’interno della casa più spiata d’Italia ha portato la sua personalità determinata e spumeggiante. Questo è quanto raccontato da un’amica della donna:

Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista, ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori, lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese.

E ancora:

È innanzitutto una grande performer.

Rosy Chin, ecco quanto costa mangiare nel suo ristorante

Come già anticipato, Rosy Chin è proprietaria di un ristorante a Milano frequentato da molti Vip, compresi Chiara Ferragni e Fedez. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che mangiare nel locale della gieffina richieda cifre che non sono proprio alla portata di tutti.

Ad esempio, il menù ‘Degustazione’ è caratterizzato da 10 portate ed ha un costo fisso di 108 euro; ovviamente bevande e dolci sono escluse. Il menù ‘Degustazione’ è stato descritto dalla stessa Rosy come un menù in cui:

L’antica tradizione dell’Oriente incontra l’innovativa arte dell’Occidente.

Rosy è infatti la figlia di Chung Kuang, personaggio molto conosciuto dal momento che ha reso popolare la cucina cinese a Milano.