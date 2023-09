Grande Fratello, clamorosa gaffe durante l’ingresso di Fiordaliso: cosa è successo

Venerdì 15 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di altri concorrenti e tra questi non è di certo passata inosservata Fiordaliso. Durante l’ingresso della cantante i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare una clamorosa gaffe. Scopriamo insieme cosa è successo.

Fiordaliso è una nuova concorrente del Grande Fratello. Prima del suo ingresso nella casa è stata mostrata la clip di presentazione in cui la cantante ha raccontato un po’ della sua vita e il motivo per cui ha deciso di partecipare al reality. Queste sono state le sue parole:

A 15 anni sono rimasta incinta. La mia famiglia non voleva che lo tenessi, ma io ho deciso di farlo nascere e ho partorito in una casa di ragazze madri. È stata la decisione più bella e importante della mia vita.

Continuando, Fiordaliso ha poi rivelato il motivo per cui ha deciso di partecipare al Grande Fratello:

Questo Grande Fratello arriva dopo tre anni difficili per me. Io voglio che la gente capisca chi sono. Sono una donna rock, una mamma rock e una nonna rock!

Dopo la messa in onda della clip di presentazione di Fiordaliso, Alfonso Signorini ha fatto uscire dalla casa i concorrenti per una sorpresa. Il conduttore e gli autori hanno pensato di accogliere la nuova concorrente cantando uno dei suoi brani più famosi, ‘Non voglio mica la luna’, ma proprio durante questo momento i telespettatori hanno notato due dettagli che non sono di certo passati inosservati.

Fiordaliso si è presentata con il microfono ed ha fatto finta di cantare, ma il brano mandato dalla regia era palesemente in playback. Oltre a ciò, molti hanno poi notato che molti concorrenti non conoscevano bene la canzone, fatta eccezione per il ritornello. Per questo motivo molti utenti hanno considerato la situazione clamorosa e imbarazzante.