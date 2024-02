Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi: ora parla il fratello del gieffino

Non c’è pace per Giuseppe Garibaldi. Nella giornata di ieri il concorrente del Grande Fratello è stato colpito nuovamente da un malore che lo ha costretto ad uscire dalla casa più spiata d’Italia. Nel corso delle ultime ore il fratello di Giuseppe ha rotto il silenzio e ha svelato quali sono le attuali condizioni di salute del gieffino. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Giuseppe Garibaldi colpito di nuovo da un malore all’interno della casa del Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il malessere che ha colpito il gieffino sia stato dovuto all’utilizzo di alcuni integratori. Come già anticipato, nel corso della giornata di oggi il fratello del gieffino, tramite la sua pagina Instagram, ha svelato le condizioni di salute di Giuseppe.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ciao a tutti! Giuseppe sta bene e questo è l’importante.

Il messaggio, nonostante breve e privo di dettaglio, ha fatto comunque tirare un sospiro di sollievo vista a grande preoccupazione che la notizia del malore di Giuseppe ha destato in tutti i fan del gieffino.

Ricordiamo che circa dieci giorni fa Garibaldi è stato costretto ad uscire dalla casa in seguito ad uno svenimento. Ieri, invece, il gieffino si è sentito male e attualmente non conosciamo le cause certe del malore che lo ha colpito. Tutto quello che sappiamo su quanto successo a Giuseppe nella casa del Grande Fratello. non è stato confermato né smentito.

Attualmente non sappiamo se Giuseppe Garibaldi tornerà in casa o rimarrà ancora qualche giorni fuori per fare ulteriori accertamenti in merito a quanto successo. Siamo in attesa che gli autori del Grande Fratello ci diano ulteriori notizie su quanto accaduto al concorrente del reality. Non ci resta quindi che attendere le prossime ore per scoprire cosa succederà a Giuseppe. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.