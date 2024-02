Grande Fratello, nuovo malore per Giuseppe Garibaldi: “Dovete correre”

Non c’è pace per Giuseppe Garibaldi. È di qualche minuto fa la notizia del malore che ha colpito l’inquilino della casa del Grande Fratello. Anche se al momento l’inquilino della casa più spiata d’Italia non sia ancora stato portato in ospedale, rimane comunque sotto osservazione. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Circa due settimane fa il nome di Giuseppe Garibaldi ha occupato gran parte delle pagine di cronaca rosa per via del malore che lo ha colpito all’interno della casa del Grande Fratello e che lo ha costretto ad uscire per qualche giorno. Dopo essere stato sotto osservazione, il gieffino è rientrato in casa continuando la sua avventura nel reality.

Come già anticipato, però, pochi istanti fa pare che un nuovo malore abbia colpito il concorrente del Grande Fratello. Inutile dire che tutti i gieffini si sono allarmati e sono corso subito da lui quando hanno saputo che non stava bene. Tutto è iniziato quando Grecia, che stava chiacchierando in camera con Stefano, ha esclamato:

Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando.

A questo punto l’attrice si è rivolta agli autori con queste parole:

Contemporanemente Stefano si è recato in giardino per avvisare gli altri inquilino di quello che stava succedendo. Beatrice Luzzi è poi intervenuta esclamando:

Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sta di nuovo male: i messaggi affettuosi sui social

Dopo la notizia del malore che ha colpito Giuseppe Garibaldi sono state molte le persone che hanno inviato al gieffino messaggi pieni di affetto. Tra le tante parole scritte possiamo infatti leggere:

Capisci che Giuseppe è una persona meravigliosa quando si alzano tutti insieme contemporaneamente di botto, ti prego Giuseppe esci e vai dal medico per il tuo bene.

Oppure:

Ormai è evidente che Giuseppe abbia bisogno di riposo e forse è meglio che torni dai suoi familiari e si riprenda del tutto.

