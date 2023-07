Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La partenza è fissata a settembre per un’edizione diversa rispetto al passato: meno vip e più nip. Sarà infatti un’edizione mista con in casa sia personaggi famosi che non famosi. Ed infatti proseguono i casting in tutta Italia alla ricerca di storie interessanti da raccontare e personaggi nuovi da far conoscere al pubblico.

Fonte: web

Come annunciato anche da Pier Silvio Berlusconi la nuova edizione del Grande Fratello Vip sarà diversa rispetto al passato. Sarà un reality basato più sulle storie e meno sui risvolti trash del programma. A quanto pare l’amministratore delegato di Mediaset avrebbe anche chiarito la vicenda dei vip. Nella casa entreranno solo personaggi realmente famosi e popolari del mondo dello spettacolo e non influencer, modelle e modelli popolari solo sui social.

In attesa del via iniziano a circolare le prime voci su chi varcherà la porta rossa a settembre. Alcune voci parlavano di Ornella Muti ma lei stessa parlando all’Adnkronos ha smentito il tutto. “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘GF Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash” – ha detto.

E ancora: “Lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”. Chi potrebbe entrare secondo Amedeo Venza è Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne.

“Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti” – ha scritto Venza.

Circolano poi anche i nomi dei prossimi opinionisti. Sonia Bruganelli ha detto addio e anche Orietta Berti non dovrebbe essere riconfermata. Al loro posto salgono le quotazioni di Paola Barale e Giuseppe Cruciani.