Grande Fratello, emersa l’ennesima segnalazione su Angelica Baraldi: “Ecco la verità”

Angelica Baraldi si prepara ad essere una delle concorrenti più chiacchierate di questa nuova edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la gieffina ha fatto molto parlare di sé per via della storia della sua famiglia che, a detta di molti, è falsa. Nel corso delle ultime ore è emersa una nuova segnalazione che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Quella andata in onda lunedì 18 settembre è stata senza ombra di dubbio una puntata del Grande Fratello piena di emozioni. Tra le tante storie raccontate, quella di Angelica Baraldi ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico.

L’inquilina si è confidata con i suoi compagni di avventura, rivelando loro il difficile rapporto vissuto con il padre. Queste sono state le parole della gieffina a riguardo:

Non sono riuscita ad andare incontro a mio papà. Non ho mai fatto un pranzo o una cena seduta al tavolo dove poter parlare della scuola o delle mie amiche. Non ho mai parlato di me a casa perché loro litigavano sempre. C’è tanta rabbia dentro di me: ci hanno messo in mezzo a tutte le discussioni solo perché eravamo con loro a tavola.

E, continuando, Angelica ha poi rivelato che:

I miei non stanno più insieme e io gli ho chiuso molte porte dopo la separazione. Ero incarognita per come avevano gestito la cosa. Ho detto: ‘Sai che c’è? Me ne vado a 500 km di distanza, così vediamo se mi rompete ancora con le vostre cose’. Quindi mesi fa gli ho comunicato che preferivo non vederli più, perché non ne potevo più di discutere ogni volta che ci sentivamo. Per un anno sono stata massacrata perché sono andata a Roma a lavorare, e l’ho fatto senza chiedere un euro a mio padre. Volevo essere autonoma. Tutti mi apprezzano, a parte mio padre.