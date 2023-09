Grande Fratello, emersa l’ennesima segnalazione su Giselda Torresan: ora parla un’ex naufraga

Giselda Torresan si prepara ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Giselda ha fatto molto parlare di sé per via di alcune segnalazione emerse sul suo conto. Nelle ultime ore, un’ex naufraga ha svelato un clamoroso retroscena sulla concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ancora una volta il nome di Giselda Torresan sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Qualche ora fa, infatti, un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato un clamoroso retroscena sulla gieffina che sta facendo molto discutere.

Lei è Viviana Bazzani ed ha partecipato al noto reality nel 2007, anno in cui alla conduzione del programma c’era Simona Ventura. La donna in queste ore è apparsa sul suo canale Tik Tok dove ha fatto una rivelazione proprio su Giselda Torresan. Stando a quanto rivelato dall’ex naufraga, la gieffina avrebbe mentito sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Queste sono state le parole di Viviana Bazzani:

Qualche settimana prima del Grande Fratello hai cambiato qualche informazioni su Instagram. Perché lì c’era scritto influencer e non operaia. E poi, tu parli nella Casa di tornare o meno a lavoro… perché non dici la verità? Che qualche giorno prima di entrare nella Casa hai mandato la richiesta di licenziamento al tuo datore di lavoro? Questo è il datore di lavoro che lo sta comunicando.

Pare che Viviana abbia acquisito le informazioni relative a Giselda da alcune sue ex compagne di classe. Secondo loro, infatti, Giselda non è quello che fa credere di essere. Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello prevista per questa sera per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà in diretta questa vicenda tanto chiacchierata.