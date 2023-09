Lutto per Simona Ventura, lo straziante addio social commuove: “Infinita tristezza”

Nel corso delle ultime ore un terribile lutto è piombato su Simona Ventura che ha infatti subìto una grave perdita. La conduttrice è stata infatti costretta a salutare per l’ultima volta Franca Oliaro, commerciante di Chivasso e sua madrina di cresima. Lo straziante addio social scritto da Simona Ventura per la donna ha commosso tutti: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Grave lutto per Simona Ventura. Come già anticipato, nelle ultime ore la conduttrice è stata costretta a dire addio ad una donna fondamentale nella sua vita, Franca Oliaro. Simona ha voluto salutare per l’ultima volta la donna sulla sua pagina social dedicandole un messaggio che ha commosso tutti i suoi followers. Queste sono state le sue parole:

Ciao Franca, infinita tristezza.

Dopo la condivisione del messaggio, sono stati molti coloro che hanno inviato alla conduttrice messaggi di cordoglio per il grave lutto che l’ha colpita. Franca Oliari, oltre ad essere la madrina di cresima di Simona Ventura, è stata anche una nota commerciante di Chivasso.

La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica anche dal giornale ‘La Voce’ che ha annunciato la morte di Franca Oliaro con queste parole:

Unita fin dalla giovinezza da una profonda amicizia con Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, Franca Oliaro è stata madrina di cresima della nota presentatrice della televisione italiana.

Come già anticipato, sono molti coloro che in queste ore si sono stretti al dolore di Simona Ventura a causa del lutto che l’ha colpita.

Simona Ventura è una concorrente di Ballando con le Stelle

Simona Ventura sta per iniziare la sua avventura a Ballando con le Stelle. La conduttrice sarà infatti una delle concorrenti della nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Nel frattempo, sono molti coloro che non vedono l’ora di saperne di più in merito alle nozze con Giovanni Terzi. La coppia però, almeno per il momento, ha deciso di non svelare la data del matrimonio.