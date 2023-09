Grande Fratello, emersa una clamorosa indiscrezione su Paolo Masella: “Ecco che lavoro fa davvero”

Nonostante sia iniziata da pochi giorni, la nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto chiacchierare soprattutto per i rumor che ogni giorni emergono sugli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nel corso delle ultime ore Paolo Masella si è ritrovato al centro del gossip per alcune indiscrezioni che non sono di certo passate inosservate.

Paolo Masella sta facendo parlare molto di sé sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Il concorrente ha infatti commesso una serie di scivoloni che non sono passati inosservati e che stanno facendo molto chiacchierare. Dopo aver dichiarato in diretta di non aver visto mai la tv, nel corso delle ultime ore Paolo si è smentito rivelando alcuni retroscena sulle dinamiche che si verranno a creare prossimamente in casa.

Ma non è finita qui. L’inquilino si è poi ritrovato al centro di una polemica per alcune parole pronunciate nei confronti di Alex Schwazer che non sono per niente piaciute al popolo del web. Nonostante ciò, in queste ultime ore Paolo Masella è tornato a far parlare di sé per un dettaglio della sua vita privata che sta facendo molto chiacchierare.

L’indiscrezione su Paolo è stata resa pubblica da Deianira Marzano. L’esperta di gossip è stata infatti contatta da un utente che ha vuotato il sacco in merito alla vera professione del concorrente. Queste sono state le parole della fonte:

Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello.

E, continuando, l’utente ha poi proseguito con queste parole:

Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito.

Al momento è importante sottolineare che si tratta di un rumor non ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Alfonso Signorini tratterà in diretta nelle prossime puntate del Grande Fratello questo gossip tanto chiacchierato.