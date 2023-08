Grande Fratello, Alex Schwazer pronto ad entrare nella casa? L’indiscrezione

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che gli autori abbiano deciso il cast dei Vip che a partire dal prossimo 11 settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia. Tra i presunti concorrenti, in queste ore sta circolando l’indiscrezione secondo cui Alex Schwazer potrebbe far parte del cast del reality.

Alex Schwazer sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello? Come già anticipato, in queste ultime ore la notizia sta facendo il giro del web e sta diventando sempre più insistente. Stando a quanto rivelato da alcune fonti, pare infatti che lo sportivo sarebbe pronto a varcare la soglia della porta rossa più famosa d’Italia.

Nonostante l’insistenza della notizia, è importante sottolineare che al momento il rumor non è stato ancora confermato né smentito. Non ci resta dunque che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Alfonso Signorini confermerà il gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.

Grande Fratello, rivelati i nomi dei presunti concorrenti Vip della nuova edizione del reality

Oltre a quello di Alex Schwazer, in questi giorni stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo i nomi dei Vip che faranno parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che, oltre allo sportivo, varcheranno la soglia rossa anche Justine Matter, Rossana Fratello, Annalisa Chirico, Samara Lui e Giampiero Mughini.

A questi nomi si aggiungono poi quello di Ninetto Davoli, Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi e Fiordaliso. Anche in questo caso, è importante sottolineare che si tratta di rumors non ancora confermati né smentiti. Attendiamo con ansia le prossime ore per scoprire se Alfonso Signorini rivelerà il nome del cast che a partire dal prossimo 11 settembre inizierà la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.