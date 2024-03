Grande Fratello, emersa una notizia choc sul fidanzato di Anita: cosa succede ora

All’interno della casa più spiata d’Italia, il rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone si sta consolidando sempre di più. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è giunta una rivelazione shock su Edoardo, l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nonostante Anita Olivieri e Alessio Falsone non siano ancora una coppia vera e propria, i due hanno dichiarato di essere interessati l’uno all’altro e di voler curare il rapporto anche al di fuori delle telecamere della casa del Grande Fratello.

La concorrente ha alle spalle una relazione di ben dieci anni con l’ex fidanzato Edoardo. L’identità del ragazzo in questione è rimasta misteriosa fino a quando è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia in occasione del giorno di San Valentino. Quella sera ci fu un bacio tra i due e e la gieffina parlò di lui come il futuro padre dei suoi figli.

In ogni modo, quale giorno fa Anita ha negato ogni possibilità di tornare insieme al suo ex fidanzato. Questo è quanto ha dichiarato lei stessa durante una conversazione con Massimiliano Varrese:

Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse. Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo. Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in tv. Di che stiamo parlando?

Le parole di Anita hanno scatenato una brutta reazione nel suo ex fidanzato. A dichiaralo è stata un’amica di Edoardo la quale si è resa protagonista di una segnalazione a Deianira Marzano:

Sta malissimo, lei è come se lo avesse già dimenticato senza farsi remore.

Poi è arrivata la rivelazione shock. Stando alle parole dell’utente, Edoardo avrebbe voluto fare una proposta di matrimonio ad Anita: