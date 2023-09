Grande Fratello, furiosa lite nella notte tra Massimiliano e Valentina, volano parole forti: cosa è successo

Dopo l'ultima puntata del reality andata in onda, nella casa si è scatenato il caos

In seguito alla puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 25 settembre nella casa più spiata d’Italia si è scatenato il caos. Durante la notte è infatti scoppiata una furiosa lite tra Massimiliano e Valentina. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda, l’attore si è sentito sotto pressione per via degli atteggiamenti adottati nei confronti dell’inquilina Heidi. Nella notte il concorrente si è mostrato una vera e propria furia nei confronti di Valentina, con cui si è reso protagonista di una furiosa lite nella notte.

Pare che dopo il termine della puntata del Grande Fratello tra Massimiliano e Valentina è scoppiato il caos. Stando a quanto emerso, pare che i due si siano resi protagonisti di una furiosa lite che in queste ultime ore sta facendo molto discutere.

La lite non è stata ripresa dal momento che si è verificata a telecamere spente. Stando però alle parole di alcuni concorrenti, pare che il confronto che si è verificato tra i due concorrenti sia stato molto acceso. Fiordaliso infatti ha commentato la vicenda con queste parole:

È successo un bordello.

Massimiliano e Valentina non sono riusciti a chiarirsi e, nonostante ciò, la concorrente ha ribadito di non voler tornare sulla questione. Queste sono state infatti le sue parole a riguardo:

Per me non c’è bisogno di un confronto, mi sono già spiegata più volte. Massimiliano è una persona troppo complicata.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Riusciranno a chiarirsi Massimiliano e Valentina? Lo scopriremo molto presto.