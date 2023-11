Grande Fratello, Giampiero Mughini abbandona la casa: il motivo

Nella puntata più recente del Grande Fratello, Giampiero Mughini ha annunciato di abbandonare in modo definitivo la casa più spiata d’Italia. Una notizia che ha spiazzato tutti gli inquilini e i telespettatori del programma. Ma perché il giornalista ha deciso di andare via all’improvviso? Scopriamolo insieme!

Senza alcun ombra di dubbio, Giampiero Mughini ha rappresentato uno dei protagonisti più popolari di questa nuova edizione del Grande Fratello. Infatti, nel corso di circa due mesi, il concorrente è stato oggetto di numerose chiacchiere e inutile dire che ha creato grandi colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, dopo circa due mesi di permanenza al reality show, il giornalista ha deciso di abbandonare la casa. A diffondere l’annuncio è stato lui stesso durante la diretta del 16 novembre 2023:

Premesso che le mie sono inezie rispetto a quello che è successo ad Alex. Sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime per dirvi che tra pochi minuti lascerò questa Casa, dove voi avete tollerato che io non cucinassi neanche un uovo sodo.

Successivamente, Mughini ha svelato la ragione di questa sua scelta. Sembra che il motivo dell’abbandono sia da rintracciare in un progetto incompleto a cui dovrà dedicarsi appena tornerà alla vita normale:

Questo è dovuto per vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo.

Dunque, Giampiero ha lasciato il reality di Alfonso Signorini per lavorare ad un libro che dovrà essere pubblicato entro il mese di dicembre. Probabilmente l’opinionista non credeva che la sua partecipazione sarebbe durata così a lungo, al contrario; forse pensava che sarebbe stato eliminato. Tuttavia, così non è stato: nonostante l’età e qualche gaffe, ha resistito fino a qualche giorno fa ma il momento di andare via è ormai giunto.