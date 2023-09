Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è già apparso in tv: ecco dove lo abbiamo visto

Non è la prima volta che il gieffino si mostra in televisione: ecco dove lo abbiamo già visto

Dopo mesi di attesa finalmente è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone del programma c’è ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tra tutti i concorrenti entrati nella casa più spiata d’Italia ce n’è stato uno che sta facendo molto chiacchierare. Si tratta di Giuseppe Garibaldi che noi abbiamo già visto in tv: scopriamo insieme dove.

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Oltre a far parlare di sé per l’importante e particolare nome che porta, in queste ore il gieffino sta facendo molto chiacchierare anche per un altro motivo. Forse non tutti sanno che Giuseppe è già apparso in tv: ecco dove.

Come anche svelato nel video di presentazione, Giuseppe Garibaldi è calabrese e nella vita è un collaboratore scolastico. Ma quella che sta per vivere all’interno della casa del Grande Fratello non è la sua prima esperienza televisiva, dal momento che Giuseppe ha fatto già una comparsa in tv.

Il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello ha infatti partecipato a Tipi da crociera, un programma andato in onda su Italia1 girato a bordo della nave MSC Bellissima con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. I più attenti non hanno potuto fare a meno di segnalare la notizia che nel giro di pochi minuti è diventata virale.

Queste sono state infatti le parole scritte da un utente su Twitter:

Anche Giuseppe Garibaldi conta un cameo televisivo in Tipi da crociera in onda su Mediaset nel 2022. Una comparsa eh, ma visto che ce li raccontano come i concorrenti a cui non importa nulla del mondo dello spettacolo…

Come già anticipato, Giuseppe Garibaldi lavora come collaboratore scolastico e sulla sua professione si è esposto con queste parole: