Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi smaschera Beatrice Luzzi: “Cosa mi diceva degli altri inquilini”

È guerra ormai tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due inquilini si sono resi protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda nella serata di lunedì 30 ottobre ed entrambi hanno deciso di mettere la parola fine alla loro conoscenza, ma non solo. Nel corso della puntata, infatti, Garibaldi ha rivelato un inedito retroscena sull’ex attrice di Vivere: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi. Durante la diretta del Grande Fratello, i due inquilini si sono resi protagonisti di un acceso scontro in cui si sono lanciati reciprocamente una serie di accuse. In seguito, gli autori hanno mandato in onda una clip in cui l’inquilino rivela tutto quello che gli è stato riferito da Beatrice sugli altri concorrenti della casa.

Garibaldi fu ferito… nell’orgoglio? Dalla rottura con Beatrice alla nomination, il gioco si fa durissimo. #GrandeFratello pic.twitter.com/bZzueGibg2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sembra che qua l’unico ad avere sbagliato sono io. Se sono arrivato a dire certe parole e certe frasi è perché lei mi ha portato all’autodistruzione cercando di trasformarmi in un’altra persona. Mi ha spronato a essere cattivo, penso di essere stato manipolato da lei […]

E, continuando con il suo discorso, Giuseppe Garibaldi ha poi aggiunto:

Vuole passare per la santa, facendo intendere che l’ho costretta a venire a letto, ma è stata lei a venire. Quando stavamo insieme mi parlava male degli altri. Diceva che mi dovevo alleare con lei. Ha sempre parlato male di tutti.

Inutile dire che le parole di Garibaldi hanno mandato su tutte le furie Beatrice Luzzi. Tra i due non sembra esserci un punto d’incontro e il giorno in cui la coppia si guarderà negli occhi per avere un confronto sembra essere ancora molto lontano.