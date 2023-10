Grande Fratello, Massimiliano Varrese si dichiara a Beatrice Luzzi: “Mi piacerebbe conoscerti”

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore il gieffino si è reso protagonista di un’inaspettata confessione nei confronti dell’ex attrice di Vivere: andiamo con ordine e scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi ultimi giorni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi c’è stato un avvicinamento. I due concorrenti del Grande Fratello sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra e si sono lasciati andare a delle inaspettate confidenze. In particolar modo, Massimiliano Varrese ha confessato alla sua inquilina di voler provare a conoscerla meglio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Presi dalle cose ci siamo sfogati l’uno sull’altra. Io nel momento in cui ti dovevo chiedere scusa ti ho chiesto scusa sinceramente. Alcune volte sono andato in eccesso però il peso di quello che vivo non era facile, ma non torniamo sul discorso.

In seguito, concludendo con la sua rivelazione, il gieffino ha poi aggiunto:

Nelle ultime settimane ho cercato proprio di smorzare ‘sta cosa nostra, poi magari ci siamo beccati in puntata perché era inevitabile su certe cose anche se potevamo evitare. Veramente, dall’altra sera per me è cambiata la cosa, è scattato qualcosa. Lo sento proprio. E conoscerti mi farebbe molto piacere, piano piano con i nostri tempi.

Alle parole di Massimiliano, Beatrice Luzzi ha risposto con queste parole:

Io sono imprevedibile ma non cattiva, non ho fatto strategie contro nessuno se non contro me stessa. Faccio tutto in maniera estemporanea e ti può mandare fuori strada.

Come avrà preso Massimiliano Varrese le parole di Beatrice Luzzi? Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello prevista per questa sera per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà nel dettaglio questa vicenda.