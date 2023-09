Grande Fratello, gli inquilini infrangono il regolamento: cosa è successo

Nonostante sia iniziata da poco, la nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto parlare di sé. In attesa della puntata, gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Poco fa i concorrenti hanno ricevuto il primo richiamo dagli autori per aver infranto un regolamento. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chiamati in confessionale, Arnold e Angelica sono stati incaricati dagli autori di leggere un comunicato rivolto a tutti gli inquilini della casa. Il comunicato è in realtà un richiamo ai concorrenti per aver infranto il regolamento. Nel dettaglio, gli inquilini sono stati sgridati per non aver rispettato il freeze cui sono stati sottoposti.

Queste sono state le parole degli autori:

Inquilini, in questi giorni il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze e non siete stati molto bravi a rispettarlo. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare.

E, continuando, gli autori del reality hanno poi aggiunto:

Come ogni prova alla quale siete sottoposti all’interno della Casa, anche la più buffa e divertente va rispettata e affrontata con sana spensieratezza e grande impegno. Da questo momento le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie e, oltre ad abbattersi sui singoli, a discrezione di Grande Fratello, potranno coinvolgere l’intero gruppo. Siete stati avvisati.

Dunque, da questo momento in poi gli inquilini della casa del Grande Fratello dovranno fare molta attenzione e rispettare le regole a cui sono stati sottoposti. Non ci resta che attendere la puntata prevista per questa sera per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà in diretta la questione che in queste ore sta facendo molto chiacchierare. Da questo momento in poi i concorrenti dovranno rispettare il freeze nel modo giusto senza sgarrare.