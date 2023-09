Grande Fratello, il duro sfogo social di Sarah Nile non è passato inosservato: “Può una donna essere licenziata perché madre?”

In queste ultime ore Sarah Nile, ex concorrente di una delle passate edizioni del Grande Fratello, si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo social che non è passato di certo inosservato. L’ex gieffina ha rivelato di aver perso il lavoro in quanto madre. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In un lungo post condiviso sulla sua pagina Instagram, Sarah Nile ha svelato ai suoi followers di aver perso il lavoro. Stando a quanto rivelato dall’ex concorrente del Grande Fratello, il licenziamento sarebbe legato alla sua maternità. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È giusto essere obbligati a scegliere tra l’essere madre o la carriera? Credevo che una cosa del genere potesse accadere solo in un paese dove la donna a zero diritti, in un ambiente di lavoro dove non esiste tutela, dove il compromesso è la regola. Ho letto storie di giovani donne dove al colloquio aveva rilevanza sapere se volessero figli, un matrimonio o se già c’era tutto questo, quasi come fosse una nota stonata su di un curriculum impeccabile. Leggevo e credevo che tutto ciò non potessi riguardarmi.troppo lontano dalla realtà, inconcepibile, surreale appunto.

E, continuando con il suo discorso, l’ex gieffina ha poi aggiunto:

Ed è così che negli anni ho avuto la fortuna di lavorare in un contesto a me affine, di lavorare bene e con tanta passione.di sperimentare la massima di “fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno“ perché sì, sono passati sette anni e ho amato tutto ciò che ho fatto ogni singolo minuto fino al 7/90/2023. Giorno in cui una lettera di licenziamento, in tronco e senza preavviso, ha fatto scoppiare la bolla mentale che mi ero costruita.in un tronco e con un generico “problemi economici” o almeno così dovrebbe sembrare perché ci sono cose che non tornano […]

