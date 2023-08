Grande Fratello, Grecia Colmenares prima concorrente ufficiale: l’indiscrezione

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, alla cui conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, si prepara a tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Sono molte le indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa, anche se in queste ore è stato fatto il nome della prima concorrente ufficiale: si tratta di Grecia Colmenares.

Grecia Colmenares è la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello? A rendere pubblica l’indiscrezione è stato il sito DavideMaggio.it. Stando a quanto riferito dall’esperto di gossip, pare che l’attrice sia pronta a varcare la porta rossa più famosa d’Italia.

Queste sono state le parole di Davide Maggio riguardo l’ingresso di Grecia Colmenares nella casa del Grande Fratello:

DavideMaggio.it non poteva non annunciarvi in anteprima che a varcare la soglia rossa l’11 settembre prossimo ci sarà Grecia Colmenares. Celeberrima attrice di telenovelas negli anni 80/90, la sessantenne venezuelana è ferma ai box dal 2000, anno nel quale è andata in onda la sua ultima fatica Vidas Prestadas.

E, continuando, il sito ha poi aggiunto:

Poche le partecipazioni a programmi tv in qualità di concorrente. Tra queste, nel 2012, l’ottava edizione di Bailando Por Un Sueno (in Argentina) e, nel 2019, la quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi, dove è stata eliminata dopo soli 18 giorni di permanenza, alla quarta puntata.

Il nome di Grecia Colmenares si aggiunge a quelli di Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Rosanna Fratello e Corrado Tedeschi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire quali saranno i nuovi concorrenti Vip che inizieranno la loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.