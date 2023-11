Grande Fratello, Grecia Colmenares rivela di aver visto un fantasma: “Mi ha abbracciata”

Lunedì 27 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Oltre al confronto tra Perla e Greta, stanno facendo molto chiacchierare le parole di Grecia Colmenares. Stando a quanto rivelato, pare che un fantasma abbia abbracciato la regina delle telenovelas in cucina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Poco dopo la puntata, Grecia Colmenares avrebbe visto un fantasma in cucina. L’attrice è scoppiata a piangere ed è andata a confidarsi con Mirko e Vittorio. Queste sono state le parole che Grecia ha rivolto ai due gieffini:

No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito.

La scena è stata poi commentata da Anita Olivieri che ha confermato quanto rivelato da Grecia. Queste sono state le parole della gieffina:

Io ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera.