Grande Fratello, Greta Rossetti è stata fidanzata con due volti noti dello spettacolo, nomi famosissimi: di chi si tratta

Greta Rossetti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Forse non tutti sanno che la concorrente del Grande Fratello è stata fidanzata con due volti noti dello spettacolo. La mamma della gieffina ha rivelato alcuni retroscena in una puntata di ‘Turchesando’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ospite di una puntata di ‘Turchesando’, la signora Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha svelato alcuni retroscena su due storie d’amore che sua figlia ha avuto con due volti noti dello spettacolo. Forse non tutti sanno infatti che la gieffina è stata legata a Michele Morrone e a Eugenio Colombo.

Ha preso l’ennesima carognata da Eugenio Colombo, anche se ora siamo molto amici. Sai cosa mi ha fatto Eugenio? Noi siamo unitissimi, lui è un bellissimo ragazzo. Dopo Michele come bellezza c’è Eugenio. Lui andava bene con Greta, anche se era una relazione a distanza. Una sera lui era con un’influencer,Guendalina Canessa, io volevo conoscerla. Lui mi dice: Appena siamo insieme ti faccio una videochiamata e te la presento”. Sapete cosa ci è arrivato sul telefono? Sì,Eugenio ha “tradito” Greta baciando Guendalina. Lui l’ha ammesso, ha pianto però Greta non perdona, non torna indietro. Rimangono amici ma non perdona altro. Lui è molto legato a Joseph, Greta, l’ultima volta è venuto qui a casa mia un mese fa.