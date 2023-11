Grande Fratello, Greta Rossetti ha lasciato Mirko Brunetti? Le sue parole non lascerebbero alcun dubbio

L’entrata di Perla nella casa del Grande Fratello ha scombussolato gli animi non solo degli inquilini ma soprattutto quello di Greta Rossetti. Nel corso delle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua pagina Instagram che fanno intendere la sua decisione di voler lasciare Mirko Brunetti.

In queste ultime ore Greta Rossetti si è lasciato andare ad uno sfogo sulla sua pagina Instagram che non è di certo passato inosservato. Stando alle sue parole, pare che l’ex protagonista di Temptation Island abbia preso la decisione di lasciare Mirko, visto il riavvicinamento che sta avvenendo tra lui e Perla. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Basta mi avete rotto. Ma chi siete voi per dirmi come cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e sopratutto se vorrò dirla lo deciderò SOLO IO. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi.

E, continuando con il suo discorso, Greta Rossetti ha poi aggiunto:

Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le pall3 però eh che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto per il resto viva l’amore con chiunque esso sia.

Ma non è finita qui. Subito dopo lo sfogo di Greta, sui social è apparso un post della mamma dell’ex protagonista di Temptation Island che non è passato inosservato. Nel dettaglio, la donna ha rivelato che sua figlia sarebbe stata vittima di bullismo. Queste sono state le sue parole: