Greta Rossetti sul confronto tra Perla e Mirko: “Non ho paura perché…”

A seguito della recente puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla discussione avvenuta tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti durante il confronto nel reality show. Attraverso un’intervista rilasciata a “Casa Chi”, Greta ha svelato tutte le sue dichiarazioni in merito a quanto emerso durante quel momento.

Nella puntata più recente del reality show condotto da Alfonso Signorini, Mirko ha avuto l’occasione di confrontarsi con la sua ex fidanzata, la quale partecipava in collegamento dall’hotel. Alla luce di questo, Greta, senza esitazioni, ha commentato l’episodio in una puntata di “Casa Chi”.

Nel dettaglio, la modella ha rivelato come è stata la sua reazione durante quel confronto:

Mirko non deve avere paura di una mia reazione, deve stare tranquillissimo. Vorrei tanto rassicurarlo, però purtroppo non posso farlo. lo sono felice se lui è felice. Capisco cosa è successo ieri perché ci sono passata io in prima persona con il mio ex, con la relazione passata di 5 anni, abbiamo convissuto e noi addirittura cercavamo un figlio. Oggi siamo in buoni rapporti quindi deve stare tranquillo Mirko.

Inevitabilmente, la domanda sulla possibilità di un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero le è stata posta. La risposta di Greta non è tardata arrivare, gettando luce sul suo punto di vista in merito alla situazione:

Non è una paura che ho, assolutamente. Non sono queste le paure che ho nella vita. Ad oggi non credo perché in questo mese mi ha dimostrato tanto. Lui è entrato lì che eravamo in forte crisi e io l’ho guardato tutti i giorni, mi ha dimostrato tanto. Dopo che ha parlato con Perla oviamente ha fatto delle dichiarazioni anche su di me e l’ho ascoltato. Ad oggi non penso lui possa tornare indietro nella sua strada. Anche perché i motivi per la quale loro si sono lasciati non sono io, io sono venuta dopo e quei motivi sono evidenti e si sono visti nell’altro programma.

Infine, per quanto riguarda un’eventuale possibilità di invito a partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini, Greta Rossetti ha espresso la sua apertura all’idea, affermando che non rifiuterebbe. Queste sono state le sue parole: