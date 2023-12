Grande Fratello, Greta Rossetti rivela: “Cosa farò quando entrerò in casa”

I fedeli telespettatori del Grande Fratello non vedono l’ora che arrivi questa sera per vedere cosa succederà nella nuova puntata del reality. Anche quella di stasera si prepara ad essere una puntata piena di colpi di scena. Il motivo? Nella casa più spiata d’Italia farà finalmente il suo ingresso Greta Rossetti.

A poche ore di distanza dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia Greta Rossetti ha deciso di rompere il silenzio e di esprimere il proprio pensiero sulla sua entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello. Le parole condivise sui social con i suoi followers non sono di certo passate inosservate.

Questo è quanto dichiarato dall’ex protagonista di Temptation Island:

D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata.

E, concludendo con il suo discorso, Greta Rossetti ha poi aggiunto:

Qualche giorno fa Mirko Brunetti si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro la sua ex fidanzata Greta Rossetti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi ha lasciato in diretta nazionale quando diceva che fino a pochi giorni fa mi difendeva. Quindi mi difendi e poi poco dopo mi lasci?! Lei si fa condizionare da quello che sente. Era già successo in passato e io non voglio una persona accanto con questi atteggiamenti. Per lei ho fatto molto e ho messo in gioco i sentimenti. Qui dentro le ho sempre portato rispetto e non ho nulla da recriminarmi. Invece lei mi ha detto cose assurde. Al mio fianco io voglio una donna che non mi metta in difficoltà. Io non ho fatto nulla per giustificare questa sua scelta ed è chiaro.