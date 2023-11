Grande Fratello, i concorrenti non tollerano più la storia di Mirko e Perla: lo sfogo

Al termine della puntata del GF andata in onda ieri sera lunedì 27 novembre 2023, i concorrenti si sono resi protagonisti di un duro sfogo. La maggior parte degli inquilini sarebbe stanca della storia confusa tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ieri sera, lunedì 27 novembre 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello. A partire dall’inizio della diretta, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al rapporto tra Mirko e Perla, i quali si ritrovano sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Ieri sera, le dinamiche si sono fatte ancora più interessanti in quanto Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia per sostenere un confronto con la Vatiero. Al contrario di quanto in molti potessero pensare, la discussione tra le due donne ha avuto un finale positivo. Pertanto, l’ex tentatrice di Temptation Island ha fatto un passo indietro e Mirko Brunetti è tornato di nuovo single:

È una persona ancora innamorata della sua ex fidanzata, quindi faccio cento passi indietro.

Gli sviluppi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero catturano sempre l’interesse dei telespettatori del GF ma non si può dire la stessa cosa per i concorrenti i quali sono sempre meno affascinati. Infatti, al termine della puntata, gli inquilini, in particolare Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni e Rosy Chin, si sono detti stanchi di questo triangolo.

GF: le parole dei concorrenti sul triangolo tra Mirko, Perla e Greta

Una volta raggruppati in veranda, l’attrice ha esclamato:

Il momento di Greta e Mirko è durata 47 minuti… E poi Greta e Perla, poi Perla e Mirko, poi Mirko e Perla…

Successivamente, a fare un intervento sulla vicenda è stato Vittorio il quale ha affermato:

E’ troppa dialettica, tanta, un continuo botta e risposta la storia di Mirko, Perla e Greta, poi si ridicono sempre le stesse cose.

In ogni modo, Beatrice Luzzi non riesce a comprendere il comportamento dell’imprenditore:

Comunque non capisco perché Mirko è affranto. Tutti lo amano. Greta lo ama e ha fatto un passo indietro. Perla lo ama e sta qua. Lui è libero, meglio di così non poteva andare, no?

Infine, è Marco Maddaloni a chiudere il discorso con queste parole: