Perla Vatiero, la sorella sbotta contro Greta: lo sfogo sui social

Nel corso delle ultime ore, la sorella di Perla Vatiero si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social contro Greta Rossetti. Loana Vatiero ha accusato l’ex tentatrice di Temptation Island di non conoscere il significato di “amore vero”.

La sorella di Perla Vatiero non le ha mandate a dire a Greta Rossetti. Da quando l’influencer ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, sul web non si fa altro che parlare di un presunto ritorno di fiamma tra lei e Mirko Brunetti. Nella casa, i due hanno avuto numerose occasioni per confrontarsi. Inevitabile è stata la reazione di Greta Rossetti la quale ha preso le distanze da tutto ciò. Alla luce di questo, Loana, sorella di Perla, ha diffuso un messaggio che inizia così:

Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche, mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo.

Loana Vatiero è intervenuta sulla questione prendendo le difese della sorella Perla e lasciandosi andare in un lungo sfogo contro Greta Rossetti:

Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara: lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che”crea” sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i “cani”. Inoltre definisce mia sorella un “comodino” e Mirko un “piacione” io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo.

Le parole di Loana, la sorella di Perla Vatiero

Loana è stata una vera e propria furia contro l’ex tentatrice di Temptation Island accusandola addirittura di fare la “vittima“:

Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui.. Starà utilizzando una nuova tattica? Ha dato di gattamorta per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa. Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l’orgoglio, si dà fiducia, ci si sostiene, ci si dà del tempo, si ha stima per la persona con cui si sta. E se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito.

Infine, la ragazza ha invitato la Greta Rossetti a prendere più consapevolezza sulle sue azioni. Queste sono state le sue parole: