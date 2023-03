L'ex concorrente del Grande Fratello e modella, Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta: cesareo d'urgenza per lei

Attimi di paura e preoccupazione per Sarah Nile, ma anche di tanta gioia. La modella, ex concorrente del Grande Fratello, nella giornata di ieri è diventata mamma per la seconda volta. La piccola, sua secondo genita, si chiama Evah ed è nata con qualche giorno di anticipo con un parto cesareo di urgenza. Il racconto a cuore aperto della neo mamma sui social.

Credit: sarahnile – Instagram

In molti ricordano Sarah Nile per la sua esperienza al Grande Fratello e la conoscono come una delle influencer più in voga in Italia.

Nel 2017 ha sposato colui che ancora oggi è suo marito, Pierluigi Montuoro. Nel 2021, invece, ha coronato il suo grande sogno di diventare mamma. Lo ha fatto dando alla luce il piccolo Noah grazie ad un percorso di fecondazione assistita.

La modella ha poi scelto di intraprendere di nuovo un percorso di PMA, per diventare di nuovo mamma. Obiettivo raggiunto proprio nella giornata di ieri, quando è venuta al mondo la piccola Evah.

Il racconto di Sarah Nile

Credit: sarahnile – Instagram

Un percorso non facile quello di Sarah Nile, raccontato passo passo sui social.

La nascita della bimba era prevista tra qualche settimana, ma nella giornata di ieri si è deciso di anticipare la data per via di alcune complicazioni che si sono presentate.

Credit: sarahnile – Instagram

A raccontare tutto, oltre che presentare la piccola neonata, ci ha pensato appunto la modella. Ecco le sue parole: